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Умерла актриса Галина Байнякшина

Умерла актриса Байнякшина, игравшая в постановке «Любовь и голуби» и «Морозко»

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Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова

Российская актриса театра и кино, режиссер Галина Байнякшина скончалась на 84-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте Иркутского академического драмтеатра им. Охлопкова.

По данным театра, актриса умерла утром 9 октября после продолжительной болезни.

«Галина Байнякшина была острохарактерной и комедийной актрисой, отличалась острой харизмой, живым темпераментом и яркой изобретательностью как в больших, так и в маленьких ролях», — рассказали пресс-службе.

Наиболее известные работы Байнякшиной в спектаклях «Любовь и голуби», «Морозко», «Не стреляйте в белых лебедей», «Прощание с Матерой» и другие.

Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. В 1965-м она окончила Иркутское театральное училище, а после — режиссерский факультет Восточно-Сибирского государственного института культуры. В театре имени Н.П. Охлопкова актриса работала с 1965 года.

В последний раз она вышла на охлопковскую сцену 25 июня 2021 года в спектакле «В день свадьбы», где была занята в массовке гостей.

До этого сообщалось, что советская и украинская певица Нина Матвиенко скончалась в возрасте 75 лет.

Ранее из жизни ушел народный артист России Виталий Коняев.

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