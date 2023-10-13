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Собчак призвала отложить шутки про «конные войска», так как не будет воевать за Израиль

Журналистка Ксения Собчак заявила, что не проходит по возрасту в армию Израиля

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xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале попросила придержать шутки про конные войска, так как она не собирается служить в армии Израиля.

«Люди серьезно к делу подошли, опрашивают юристов и специалистов по Ближнему Востоку. Вопрос дня: пойду ли я служить? По поводу армии сразу скажу — не пойду. Тетечка из «Осторожно: Медиа» не проходит по возрасту. Свежие оригинальные шутки про конные войска тоже придется отложить», — пошутила Собчак.

Она также прокомментировала ситуацию с конфликтом между Израилем и Палестиной. Журналистка напомнила, что в ней течет четыре крови — в том числе и еврейская. Она назвала Израиль своей второй родиной и заверила, что имеет полное право поддерживать ее в военном конфликте. По мнению Собчак, в данной ситуации комментарии хейтеров из серии: «А где ты была все это время» — не котируются.

«И все это, как мы любим, на фоне другой дискуссии, участники которой, наоборот, пытаются составить петицию о лишении меня гражданства», — резюмировала журналистка.

Ранее Анатолий Белый объяснил, почему не идет воевать за Израиль.

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