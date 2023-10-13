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Сергей Пенкин удивил зрителей эпатажным поступком

В Ижевске на концерте артист Пенкин поднялся на балкон

Эстрадный певец и композитор Сергей Пенкин удивил зрителей концерта в Ижевске эпатажным поступком. О необычном сценическом решении артиста сообщил организатор концертов звезд российской эстрады Борис Рубиновский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Эксклюзив! Сергей Пенкин, прямо во время своего фееричного и просто нереально душевного концерта в Ижевске выбежал из зрительного зала и направился…» — написал автор видео.

В ролике можно увидеть, что на концерте артист взобрался на балкон — сперва прошел через зал, затем вышел в фойе концертного зала, поднялся по лестнице, а после появился перед поклонниками на балконе.

Накануне стало известно, что продюсер Витаса Сергей Пудовкин преувеличил число пришедших на концерт певца в Китае в 10 раз.

По данным СМИ, площадка, на которой выступал исполнитель, способна вместить в себя всего шесть тысяч зрителей, а не 55 тысяч, как уверял Пудовкин.

Ранее грузинка Брегвадзе прошла слепые прослушивания американского «Голоса».

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