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Грузинка Брегвадзе прошла слепые прослушивания американского «Голоса»

Певица Брегвадзе стала звездой американского «Голоса»

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The Voice/NBC

Грузинская певица Нини Брегвадзе успешно прошла слепые прослушивания вокального конкурса «Голос» в США. Как сообщает «Спутник», к ней повернулись все наставники проекта.

Грузинка выбрала для конкурса песню «I See Red» группы Everybody Loves An Outlaw.

Наставники — Гвен Стефани, Риба Макинтайр, Найл Хоран и Джон Ледженд — повернулись к Брегвадзе, и певица решила быть в команде Найла Хорана — экс-солиста группы One Direction.

До этого Нини Брегвадзе стала звездой и грузинской версии «Голоса».

Уже семь лет грузинская певица живет и работает в Нью-Йорке.

В сентябре жившая в России певица и актриса китайского происхождения Ян Гэ скрыла от зрителей и жюри немецкого шоу «Голос», что более 16 лет жила в Москве. Для слепых прослушиваний Ян Гэ выбрала песню «Truth Hurts» американской рэперши Lizzo.

Ранее нововоронежской «Аленке» нашли «жениха».

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