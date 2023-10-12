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Питт обвинил Джоли в сговоре с российским олигархом

Актер Питт в новом суде предъявил адресованное Джоли письмо русского олигарха

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Jens Kalaene/picture alliance /dpa/Global Look Press

Актриса Анджелина Джоли и ее экс-супруг Брэд Питт продолжают спорить в суде о судьбе их винодельни «Шато Мираваль» во Франции. Об этом сообщает Radar Online.

Известно, что Джоли продала свою долю винного бизнеса российскому олигарху Юрию Шефлеру с указанием, что бывший муж задолжал ей $350 млн. По мнению Питта, это было незаконно, поскольку он не одобрял сделку.

Актер обвиняет бывшую жену в сговоре с предпринимателем и попытках затянуть развод. Он предъявил в суде электронное письмо, подтверждающее коммуникации Джоли с Шефлером до и после продажи винодельни.

«Дорогая Анджелина, я хотел бы поблагодарить вас за заключенную нами сделку. Я доволен ею, несмотря на нынешние разногласия с господином Питтом по поводу его попыток саботировать и избежать достижения определенных договоренностей», — писал якобы Шефлер, выражая надежду, что сможет стать партнером Джоли по бизнесу.

Питт также потребовал демонстрации всей переписки с миллиардером.

59-летний Брэд Питт и 48-летняя Анджелина Джоли объявили о своем расставании в 2016 году после якобы бурной ссоры в самолете, в результате которой актриса и по меньшей мере двое из их шестерых детей были облиты алкоголем. У супругов есть общие дети: трое кровных и трое приемных.

Развод был окончательно оформлен в августе 2023 года.

Ранее актриса и депутат Елена Драпеко рассказала о самых сложных ролях в кино.

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