Звезда «Дома-2» подвергался вымогательству перед арестом

Представитель экс-участника реалити-шоу «Дома-2» Александра Гобозова объяснил, почему тот избил девушку в Ставрополе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам представителя, в последнее время Александр якобы подвергался вымогательству от неизвестного мужчины.

Через посредницу неизвестный якобы требовал от звезды «Дома-2» деньги, угрожая здоровью его близких. Гобозов требовал у переговорщицы контакты вымогателя, но она отказала; тогда, по словам спикера, мужчина несколько раз сильно ударил девушку.

После драки на него составили административный протокол и арестовали на 10 суток. 12 октября против Гобозова возбудили уголовное дело по статье «Разбой» и отправили на два месяца под домашний арест в город Лермонтов Ставропольского края. Ему грозит до 10 лет колонии. Под домашним арестом с Гобозовым находится его беременная жена.

В июне сообщалось, что экс-звезда «Дома-2» Александр Гобозов вновь станет отцом. Он показал снимок теста на беременность, на котором виднеются две полоски.

Александр Гобозов состоял в браке с другой участницей «Дома-2» Алианой Устиненко с 2013 по 2015 годы, в браке у них родился сын Роберт. В апреле 2023 года шоумен женился на Светлане Князевой.

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