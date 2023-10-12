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Джо Джонас ответил постом-загадкой на намеки Софи Тернер

Певец Джонас опубликовал загадочный пост на фоне разрыва с Тернер

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joejonas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Джо Джонас в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответил постом-загадкой на намеки своей супруги, 27-летней актрисы Софи Тернер.

32-летний артист опубликовал фото, сделанное напротив зеркала с мотивационной надписью «Я в нужном месте, в нужное время, делаю нужные вещи».

Кадр был сделан перед концертом группы Jonas Brothers, в состав которой входит певец. На следующий день, 10 октября, Джонас и Тернер заявили, что достигли соглашения о воспитании двоих дочерей — трехлетней Уиллы и годовалой Дельфины.

«После продуктивной, успешной беседы мы согласились, что дети будут проводить равное количество времени с любящими родителями в домах в США и Великобритании. Мы хотим стать прекрасными родителями», — говорится в сообщении звезд.

Так, с 9 по 21 октября девочки будут проводить время с матерью в Великобритании. После до 2 ноября они отправятся в США с отцом. Тестировать этот вариант совместной опеки пара будет до 7 января 2024 года.

До этого Тернер также делала необычный намек Джонасу на фоне их продолжающегося развода. В первом после объявления о разводе посте в Instagram она продемонстрировала браслет с надписью «Бесстрашная» (англ. «Fearless» — название песни подруги Тернер и бывшей девушки Джонаса Тейлор Свифт).

Ранее стало известно, что замеченных вместе Брэдли Купера и Джиджи Хадид познакомила Ирина Шейк.

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