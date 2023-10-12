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Андрей Губин рассказал о личной жизни на фоне серьезных проблем со здоровьем

Певец Андрей Губин признался, что влюблен в девушку, с которой знаком три года

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Кадр из шоу «СуперСтар»/НТВ

Певец Андрей Губин в разговоре с «Пятым каналом» рассказал, что уже три года испытывает теплые чувства по отношению к девушке.

«У меня сейчас нет долговременных отношений, но есть девушка, которая мне очень-очень нравится. Мы с ней знакомы уже три года. За три года она мне вообще не надоела. Это грубо и неправильно звучит, но я имею в виду, что с ней интересно общаться на протяжении трех лет», — высказался Губин.

Вместе с этим музыкант пожаловался, что общается со своей пассией не так много, как ему хотелось бы. При этом Губин выразил мнение, что сможет изменить ход событий, если будет действовать более решительно. По мнению звезды 90-х, прежде чем жениться, нужно хотя бы год прожить вместе с возлюбленной.

Накануне Андрей Губин заявил, что иногда не может ходить на свидания из-за болезни. Артист страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Несмотря на болезнь, Губин не теряет надежды. Он заявил, что одинок, но находится в «активном поиске».

Ранее Яна Рудковская назвала некорректным вопрос о состоянии здоровья Димы Билана.

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