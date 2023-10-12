Дженнифер Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»

Актриса Дженнифер Энистон снялась полностью обнаженной в эротической сцене нового сезона сериала «Утреннее шоу». Об этом пишет Daily Mail.

По сюжету сериала Энистон играет телеведущую по имени Алекс Леви, в новом сезоне она сыграла в эротической сцене с Полом Хэммом, который исполнил роль миллиардера Пола Маркса. 54-летняя актриса снимается в «Утреннем шоу» с 2019 года — еще тогда голливудская звезда получала по $1 млн за каждую серию.

В конце сентября Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в кожаном бюстгальтере. Она позировала в коротком белом пиджаке и черных брюках с заниженной талией. Образ актрисы дополнил черный кожаный бюстгальтер и мужской галстук. Звезде сделали небрежную укладку и легкий макияж с акцентом на глаза.

Энистон считает, что постоянные занятия спортом и гармония с собой позволяют ей хорошо выглядеть. Однако актриса признавалась, что за последние 15 лет изматывала свое тело интенсивными тренировками, что приносило ей много новых травм.

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