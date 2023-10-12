Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дженнифер Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»

Актриса Дженнифер Энистон снялась голой в новом сезоне сериала «Утреннее шоу»

close
100%
Apple TV

Актриса Дженнифер Энистон снялась полностью обнаженной в эротической сцене нового сезона сериала «Утреннее шоу». Об этом пишет Daily Mail.

По сюжету сериала Энистон играет телеведущую по имени Алекс Леви, в новом сезоне она сыграла в эротической сцене с Полом Хэммом, который исполнил роль миллиардера Пола Маркса. 54-летняя актриса снимается в «Утреннем шоу» с 2019 года — еще тогда голливудская звезда получала по $1 млн за каждую серию.

В конце сентября Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в кожаном бюстгальтере. Она позировала в коротком белом пиджаке и черных брюках с заниженной талией. Образ актрисы дополнил черный кожаный бюстгальтер и мужской галстук. Звезде сделали небрежную укладку и легкий макияж с акцентом на глаза.

Энистон считает, что постоянные занятия спортом и гармония с собой позволяют ей хорошо выглядеть. Однако актриса признавалась, что за последние 15 лет изматывала свое тело интенсивными тренировками, что приносило ей много новых травм.

Ранее Соболев и Воля устроили танцы в трусах с бутафорским оружием.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий