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В 10 российских регионах ввели режим ЧС из-за заморозков

МЧС: режим ЧС федерального уровня ввели в 10 регионах России из-за заморозков

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Обстановка, которая в мае текущего года сложилась в 10 регионах России из-за заморозков, отнесена к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

Как заявили в министерстве, речь идет о Луганской народной республике (ЛНР), Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях.

В ведомстве добавили, что в Якутии также ввели федеральный уровень реагирования в связи с масштабным паводком.

3 июня Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщил, что вторая волна паводка ожидается в Якутии в связи с теплой погодой и таянием снега в горах.

До этого сотрудники МЧС доставили пострадавшим от паводка в Якутии тепловые пушки.

Ранее эксперт назвал последствия паводков для экономики Оренбургской области.

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