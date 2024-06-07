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ГД и правительство проработают поручение президента об индексации пенсий

Депутат Бессараб: ГД и кабмин проработают поручение Путина об индексации пенсий

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Александр Кряжев/РИА Новости

Госдума и российское правительство проработают поручение президента РФ Владимира Путина об индексации выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета ГД по труду Светлану Бессараб («Единая Россия»).

«Поручение президента <…> будет выполнено в самые кротчайшие сроки», — отметила парламентарий.

По ее словам, уже начиная с 1 февраля 2024 года, работающие пенсионеры будут получать проиндексированные выплаты наравне с неработающими получателями пенсии по старости.

До этого президент России Владимир Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам. Заявление прозвучало на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В начале июня россиянам назвали справедливую частоту индексации пенсий. Прожиточный минимум пенсионера в России в 2024 году — 13 290 рублей. В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет.

Ранее экономист рассказал, на сколько выросли пенсии работающих россиян.

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