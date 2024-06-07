Россиянам пообещали подорожание кредитов, несмотря на сохранение ключевой ставки

Ставки по вкладам и кредитам в России в ближайшее время могут повыситься, несмотря на сохранение ключевой ставки в 16%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ Президентской Академии Юрий Перевышин.

«Ставки по потребительским кредитам и ипотеке в ближайшее время могут увеличиться вследствие ужесточения сигнала и расширения периода жесткой монетарной политики. И до конца года едва ли снизятся. Спрос на потребительские кредиты и ипотеку должен снизиться, так как сейчас выгоднее перенести потребительские расходы в будущее и увеличить сбережения», — объяснил экономист.

По его словам, ставки по вкладам начали расти еще за неделю-две до заседания ЦБ 7 июня. По прогнозу Перевышина, депозитные ставки еще незначительно вырастут, и будут сохраняться как минимум до конца 2024 года. Экономист посоветовал принимать решение о сроке вклада исходя из целей, для которых он открывается, ожидаемой траектории доходов и расходов. Эксперт уточнил, что вклады на любой срок обеспечат положительную доходность в реальном выражении.

По данным ЦБ на 16 мая 2024 года, ПСК (полная стоимость кредита с учетом комиссий и всех платежей) по нецелевым потребительским кредитам в России составляет от 21,49% до 59,829% годовых. По данным «Сравни.ру», ПСК по ипотеке достигает от 14% до 27%. Ставки по вкладам составляют от 10% до 18,2%. Банки начали повышать ставки по кредитам и вкладам вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ. В 2023 году регулятор повышал ее пять раз, до 16% в декабре. Четыре раза она была сохранена на этом уровне, в том числе 7 июня 2024 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россиянам ждать после очередного сохранения ключевой ставки в 16%.