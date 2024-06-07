Егерь из Челябинской области заплатит 3 млн рублей школьнице, в которую случайно выстрелил

В Челябинской области егерю, который во время охоты ранил из ружья девушку, назначили 200 часов обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Сосновского районного суда.

Зимой член «Союза охотников и рыболовов Челябинской области» подстрелил старшеклассницу во время охоты. Вечером 9 января ученица 11 класса каталась с другом по лесу на машине. Подсудимый, находившийся поблизости, открыл огонь, одна из пуль попала в автомобиль ВАЗ 2107, в котором сидели молодые люди, и оказавшись в салоне, угодила в поясничную область девушке 2006 года рождения, пострадавшую экстренно госпитализировали.

11 января сообщалось, что в отношении охотника, оказавшегося охотинспектором, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Его задержали, но отпустили под подписку о невыезде. В «Союзе охотников и рыболовов» отказались комментировать произошедшее и заявили, что не располагают информацией об инциденте.

На суде охотинспектор признал вину в полном объеме. Он выплатит компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей — 2 млн в пользу потерпевшей и 1 млн в пользу ее родителей — и должен будет отработать 200 часов.

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