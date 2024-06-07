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Создатель мема про сине-черное платье получил срок за истязание жены

В Шотландии создатель мема про сине-черное платье лишился свободы

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Шотландец-создатель мема про платье из 2015 года стал фигурантом дела и лишился свободы. Об этом сообщает The Independent.

По версии следствия, мужчина на протяжении многих лет проявлял жестокость по отношению к супруге. Во время заседания суда выяснилось, что мужчина угрожал женщине, что уйдет от нее. Помимо этого, во время одной из ссор он схватил жену и силой прижал к земле так, что она не могла вырваться.

По словам участников процесса, в тот момент женщина боялась за свою жизнь, так как супруг действовал очень агрессивно.

Помимо этого, мужчина ранил женщину и неоднократно хватал за горло.

Как сообщает Sky News, автора мема приговорили к четырем с половиной годам тюремного заключения. Помимо этого, в течение десяти лет он не сможет контактировать с пострадавшей женой.

Мужчина из Шотландии привлек внимание общественности после опубликованного в 2015 году фото. На снимке было платье, которое некоторые пользователи видели золотисто-белым, в тот момент как другие считали, что оно сине-черное.

Ранее москвич под наркотиками выгнал женщину из квартиры и, закрывшись, угрожал ее детям.

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