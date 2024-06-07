Зритель ударил комика на сцене за шутку

В Испании мужчина ударил комика, выступавшего на сцене, за шутку о его ребенке, пишет Independent.

Как пишут СМИ, комик Хайме Каравака выступал со стендап-комедийным шоу в Мадриде, когда на сцену поднялся зритель. Он напал на артиста и начал бить его — ему не понравилось, как тот пошутил про его маленького сына, назвав шутку «педофильской».

«Повтори мне то, что ты сказал о моем сыне», — обращался к комику нападавший.

Затем мужчина повернулся к зрителям и извинился перед ними.

«Я всего лишь отец, который защищает своих детей», — объяснил он.

После этого испанец еще раз ударил Хайме и покинул сцену. Каравака позже принес свои извинения мужчине.

«То, что было задумано как шутка, в конечном итоге оказалось неудачным и совершенно неуместным комментарием с моей стороны», — написал комик в соцсетях.

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