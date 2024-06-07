«Отправим в суп»: Путин пошутил про петуха, который клюнул правительство

Президент России Владимир Путин шуткой прокомментировал слова модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Сергея Караганова о петухе, который клюнул правительство.

Политолог обратил внимание, что кабмин РФ начал «что-то делать» после начала спецоперации на Украине, когда «петух клюнул», а до этого ничего не происходило.

«Петуха отправим в суп, не переживайте. Потому что он курочек не топчет, зачем он нужен этот петух», — отреагировал Путин.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Выступая на ПМЭФ, Путин заявил, что темпы роста отечественной экономики превышают среднемировые показатели. Он отметил, что по итогам 2023 года рост ВВП России составил 3,6%, а в первом квартале 2024 года — 5,4%. Глава государства назвал это одним из значимых структурных изменений в экономике, достигнутых благодаря активной политике опережающего развития промышленности и других несырьевых секторов.

Ранее Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам.