Путин упрекнул модератора ПМЭФ в том, что он «хрюкнул»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания на ПМЭФ в шутку упрекнул модератора в том, что тот якобы не слушал выступление президента.

В этом году модератором является политолог и экономист, заслуженный профессор и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. Ему 71 год.

В ходе сессии Караганов поблагодарил Путина за интересную и поучительную речь и предложил президенту поручить создать особую экономическую стратегию.

«Совершенно понятно, что мы что-то делаем — но еще не определились, что мы делаем? <...> Методом тыка у нас получается, но мы ведь, по-моему, не имеем мастерплана?» — сказал модератор.

«Я целый час битый говорил, что мы будем делать, — возможно вы прикорнули немножко, хрюкнули, как говорят в народе. И ничего не слушали», — ответил ему Путин.

Президент напомнил, что Россия работает над новой стратегией развития.

Ранее Путин назвал одну из главных задач России.