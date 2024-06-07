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Еврокомиссия заявила о выполнении Украиной всех условий для вступления в ЕС

ЕК: Украина выполнила все условия для вступления в ЕС

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Global Look Press

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Пизонеро заявила, что Украина выполнила все условия для вступления в Европейский союз (ЕС), и рекомендовала странам объединения начать соответствующие переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что информацию о том, что Украина и Молдавия выполнили все необходимые условия для вступления в ЕС была предоставлена всем странам-членам Евросоюза. По словам Пизонеро, окончательное решение о принятии государств в союз лежит на странах ЕС.

Пизонеро добавила, что Киев выполнил, в числе прочего, условие Будапешта по защите прав национальных меньшинств.

До этого стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз.

По данным Financial Times, таким образом ЕК хочет продемонстрировать поддержку Украины до того, как Венгрия станет председателем в Евросоюзе. Издание утверждает, что 7 июня Еврокомиссия объявит о том, что Киев выполнил все необходимые критерии для вступления в союз, включая антикоррупционные меры, ограничения на политическое лоббирование, правила декларирования активов государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами.

Ранее стало известно, что политики тайно работают над вступлением Украины в ЕС.

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