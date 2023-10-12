Соболев и Воля устроили танцы в трусах с бутафорским оружием

Юмористы Павел Воля и Илья Соболев выложили совместное видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на котором пародируют американскую певицу Бритни Спирс и ее танец с ножами.

«Мировое турне от Бритни Спирс и ее подружки. Ножи — это не единственное, что у нее есть дома», — написал Соболев.

В ролике Соболев с различными предметами в руках пародирует танцевальные движения Бритни Спирс из ее скандального видео с ножами. На видео юморист использовал для танца бутафорские ножи, топоры, резиновые покрышки, искусственные руки и даже настоящую рыбу. Под конец Соболев взял в руки ненастоящие бензопилы, и к нему присоединился Павел Воля, который решил потанцевать с пластмассовым мачете.

В начале октября Спирс поделилась с подписчиками своего Instagram видеороликом, на котором станцевала с кухонными ножами для разделки мяса. В следующем танцевальном видео на руке Бритни Спирс подписчики заметили повязку. Они предположили, что певица случайно порезалась ножами. После того как Спирс предположительно поранила руки и ноги на видео с ножами, в дом артистки приехала полиция.

Ранее Ксения Собчак исполнила танец Бритни Спирс с ножами.