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Никита Ефремов сыграет антигероя русских былин в фильме Карена Оганесяна

Актер Никита Ефремов сыграет Соловья-разбойника в фильме «Стальное сердце»

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Пресс-служба кинокомпании «Карго»

В России начались съемки семейного блокбастера Карена Оганесяна «Стальное сердце» с Никитой Ефремовым и Владимиром Любимцевым в главных ролях. Об этом пишет ТАСС.

«Это кино про наших былинных героев. Про родных и хорошо всем знакомых. Мне как режиссеру хотелось заинтересовать современного зрителя. Для меня важно, чтобы наша молодежь не только узнала про Илью Муромца и Соловья Разбойника, но и полюбила их в современной интерпретации», — заявил режиссер Оганесян.

Действие картины разворачивается в Древней Руси: армия Соловья-Разбойника (Никита Ефремов) осаждает Чернигов-град, а из защитников города устоять получается только у Ильи Муромца (Владимир Любимцев). В битве богатырь побеждает злодея, а разбойник клянется отомстить и сделать так, чтобы потомки забыли о подвигах героя.

Кроме Ефремова и Любимцева в фильме также сыграют Антон Васильев, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин и Александра Тихонова. Съемки планируют завершить весной 2024 года, релиз запланирован на конец того же года.

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