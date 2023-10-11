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Сын Олега Табакова вспомнил слова Андрея Миронова о своем отце

Ресторатор Антон Табаков заявил, что Миронов посоветовал ему ценить своего отца

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ресторатор и актер Антон Табаков в интервью «7 дней» вспомнил о разговоре с актером Андреем Мироновым об его отце Олеге Табакове.

«На съемках «Человека с бульвара Капуцинов» запомнил один разговор с Мироновым. Я пожаловался на отца — уже не помню, по какому поводу. Андрей внимательно на меня посмотрел и сказал: «Он, наверное, не прав в этой ситуации. Но как хорошо, что он у тебя есть. И ты даже не представляешь, как ты сильно поменяешь свое мнение, когда его не станет», — рассказал Табаков.

По словам ресторатора, у них с культовым актером сложились теплые отношения: Миронов был для него кумиром, хотя и не мог стать товарищем из-за большой разницы в возрасте. Несмотря на это артисты много общались, даже некоторое время жили в одном подъезде. Табаков также с теплотой вспоминает мать Андрея Миронова, которая впала в глубокую депрессию после того, как ее сына не стало.

«Внуков она любила, но относилась все-таки не с таким безграничным обожанием, как к Андрюше. И когда сына не стало, это страшно на нее подействовало, она закрылась», — резюмировал ресторатор.

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