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Шварценеггер рассказал о вечных отношениях с бывшей женой

Актер Шварценеггер заявил, что всегда будет поддерживать отношения с экс-супругой

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patrickschwarzenegger/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Голливудский актер, звезда кинофраншизы «Терминатор» Арнольд Шварценеггер в своей новой книге «Be Useful» (англ. «Быть полезным») рассказал о том, что переживал после разрыва с супругой Марией Шрайвер и обнародования его романа с домработницей Милдред Баеной. 76-летнего актера цитирует People.

По словам Шварценеггера, он старается не обсуждать публично этот период, чтобы не подкармливать «машину сплетен» и не причинять боли близким.

«Я был лицом в грязи, во тьме, и мне нужно было решить: очиститься и начать путь наверх или просто сдаться», — пишет он.

В комментарии изданию актер добавил, что сейчас поддерживает и всегда будет поддерживать со Шрайвер теплые отношения, они стараются вместе проводить праздники с детьми.

«Моя глава с Марией будет вечной. Пускай теперь это другие отношения, нет причин чувствовать к ней что-то кроме любви», — сказал он.

Накануне Шварценеггер в шоу Говарда Стерна пожаловался на старение. По словам Шварценеггера, сейчас собственные дряблые мышцы не нравятся ему в зеркале.

Ранее режиссер Андрей Кончаловский поделился мыслями о завершении карьеры.

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