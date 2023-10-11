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Концерты Димы Билана в четырех российских городах отменили из-за болезни артиста

Певец Дима Билан попал в больницу и отменил концерты в Тюмени и Перми

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Global Look Press

Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске перенесли на неопределенный срок, так как певец заболел и попал в больницу. Об этом говорится в группе артиста в «ВКонтакте».

«Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся. Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются. Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату», — написали в группе.

Недавно сообщалось, что стендап-комикесса Ирина Мягкова перенесла выступление в Израиле. Мероприятия должны были состояться 13-14 октября в Тель-Авиве и Хайфе. Новые даты пока точно неизвестны, однако предварительно концерты Мягковой пройдут 12 и 13 января.

9 октября свой концерт в Израиле перенесла группа «Каста». Выступление должно было пройти 13 октября, но было перенесено в связи с боевыми действиями на территории города. По данным издания, несмотря на отмену концерта, билеты на него все еще можно приобрести.

Ранее группа «Мумий Тролль» отменила концерт в Израиле.

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