Звезда «Счастливы вместе» вернулась на сцену после депрессии

Актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова вернулась на сцену после скандала на прощании с ее коллегой актером Вячеславом Гришечкиным. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам осведомленного источника, вывести из депрессии актрису удалось без рехаба.

Захарова отыграла два спектакля «Любовнички» с Сергеем «Тарзаном» Глушко — в Санкт-Петербурге и Туле.

19 сентября Захарова посещала прощание с актером Вячеславом Гришечкиным. В опубликованном Telegram-каналами видеоролике с церемонии актриса, известная по роли Лены Полено в ситкоме «Счастливы вместе», обматерила присутствующих, находясь в неадекватном состоянии. Она призналась, что в последний раз общалась с коллегой две недели назад и он был в прекрасном расположении духа.

Поклонники предположили, что актриса страдает от алкогольной зависимости, однако эту версию происходящего с Захаровой опроверг ее брат.

Ранее Бритни Спирс задержали за вождение без прав.