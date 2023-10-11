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Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»

Актриса Херд пожаловалась, что Момоа дразнил ее, переодеваясь в Джонни Деппа

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DC Comics/Global Look Press

Актриса Эмбер Херд пожаловалась, что ее коллега по фильмам «Аквамен» и «Аквамен 2» актер Джейсон Момоа дразнил ее на съемках. Об этом говорится в записках психотерапевта Херд, попавших в распоряжение издания Variety.

Терапевт Дон Хьюз записывал со слов Херд признания о том, что 44-летний Момоа якобы мечтал уволить актрису.

«Джейсон сказал, что хочет, чтобы меня уволили. Одевался как Джонни. Кольца все эти тоже надевал», — говорила она.

Съемки «Аквамена 2» проходили на фоне скандального развода Херд и Деппа, после которого актрису не хотели брать в сиквел супергеройского фильма.

Представитель студии DC, комментируя обвинения, заявил в беседе с изданием, что Момоа всегда вел себя на съемочной площадке профессионально.

Кроме того, в публикации источник, знакомый с ситуацией, заявил, что Эмбер Херд оставили в роли Меры после заступничества миллиардера Илона Маска, с которым тогда встречалась актриса.

Накануне Эмбер Херд засняли в Испании во время прогулки с дочерью и младшей сестрой вместе с ее детьми. Актриса подвернула бедро во время подготовки к марафону и передвигалась на костылях.

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