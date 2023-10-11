Клава Кока рассказала о встрече нового возлюбленного с родителями

Певица Клава Кока призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уже познакомила нового возлюбленного Александра Поверина с родителями.

По словам Коки, встреча Поверина и ее родителей произошла за кулисами на VK Fest. Звезда отметила, что отец и мать поддержали ее выбор.

«Конечно, после этого очень-очень много раз все пересекались», — поделилась артистка.

Поверин и Кока познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала Поверина. Пара встречается уже более четырех месяцев.

Клава Кока также рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

Известно, что телеведущая Ольга Бузова одобрила новый роман Коки. Звезда призналась, что рада за коллегу, и назвала Поверина «очень крутым». Она посоветовала певице запереть возлюбленного дома, пока та находится на гастролях.

Ранее Егора Крида раскритиковали после шутки о новых отношениях Клавы Коки.