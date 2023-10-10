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Валерий Пономаренко о своем самочувствии: «Вспоминаю о брате каждый день»

Юморист Валерий Пономаренко признался, что вспоминает о брате каждый день

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Global Look Press

Юморист Валерий Пономаренко заявил, что ему приходится нелегко жить без брата Александра, которого не стало в конце прошлого года. Его слова передает «Prozvezd».

«О брате вспоминаю каждый день. Постоянно задаю себе вопрос: «Почему так случилось?» Но пока не могу найти ответа», — заявил мужчина.

По словам Пономаренко, его постоянно поддерживают поклонники, а также трое детей и супруга Елена.

В начале августа юморист раскрыл детали конфликта с вдовой брата-близнеца. Он опроверг слова женщины о том, что он якобы претендует на наследство родственника.

«Это вранье. Я ни на что не претендую. И все, что мог, давал на лечение брата. Остались долги и у нее, и у меня. Сумму я не буду называть», — подчеркнул Пономаренко.

Пономаренко объяснил, что конфликт с Анной начался из-за денег. Женщина просила у него деньги в долг, однако он был вынужден ей отказать, так как сам испытывал финансовые трудности.

«Было такое, что она просила. Но я понимаю свои возможности. Если бы был в состоянии помочь, я бы помог. А она думает наоборот, что я должен был почку продать или еще что», — посетовал Пономаренко.

Ранее сообщалось, что Глюкоза вернулась в Москву из Израиля.

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