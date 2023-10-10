Создательница «Барби» пожаловалась на кошмары из-за нового проекта

Создательница «Барби» Грета Гервиг призналась, что у нее начались кошмары из-за работы над новым фильмом. Ее слова передает Los Angeles Times.

«Сейчас я пишу сценарий. И это трудно, потому что мне постоянно сняться кошмары», — заявила постановщица.

При этом Гервиг не уточнила, о каком проекте идет речь. Los Angeles Times предполагает, что режиссер работает над экранизацией повестей «Хроники Нарнии» для Netflix. Стриминг приобрел права на все семь книг Клайва Стэйплза Льюиса в 2018 году.

В сентябре сообщалось, что пиратский фильм «Барби» заработал в России 120 миллионов рублей.

Сценарий ленты о побеге переживающей внутренний кризис куклы Барби (Марго Робби) из кукольного мира Гервиг написала совместно с Ноа Баумбахом.

31 августа Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатных удостоверений «Барби» и «Оппенгеймеру», заявив, что обе картины не соответствуют «российским духовным ценностям».

12 сентября лента «Барби» режиссера Греты Гервиг вышла в онлайне. Картина стала доступна на западных стриминговых платформах Netflix, HBO Max, Disney Plus or Peacock, или Amazon Prime.

Ранее стало известно, что звезда 90-х примет участие в телешоу ради возобновления карьеры в России.