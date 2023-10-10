Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Праге отменили концерт уехавшего из России Анатолия Белого

Shot: в Праге отменили концерт актера Анатолия Белого из-за низкого спроса

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

В Чехии отменили концерт актера Анатолия Белого из-за низкого спроса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мероприятие должно было пройти 18 октября в Праге. Билеты не раскупили, поэтому организаторы решили отменить концерт.

2 октября выступление Белого, запланированное на 4-е число, отменили в Париже. Вероятной причиной того, почему выступление не состоится, оказались те же плохие продажи билетов.

Позднее артист пожаловался на злорадство и грязь со стороны бывших коллег из России на фоне отмены его спектакля. Он заявил, что артистам в эмиграции не прощают даже малейших промахов. Актер отметил, что все допускают ошибки, а прокатчики от форс-мажоров не застрахованы. Белый заверил, что спектакль в Париже будет перенесен на весну.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. Актер рассказывал, что после переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере. Артист также получил негативную реакцию от некоторых россиян. По словам Белого, его осуждают за переезд из России после долгих лет работы в стране.

Ранее комик Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) поддержал Израиль после нападения ХАМАС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий