Дарья Повереннова вспомнила, как ее «быстренько обули» на 50 тысяч рублей

Актриса Дарья Повереннова призналась в беседе с «Пятым каналом», что ее обманули мошенники.

Повереннова рассказала, что столкнулась с злоумышленниками во время продажи вещей на сайте объявлений. По словам звезды, мошенники увидели, что она «новичок», и «быстренько ее обули». Якобы покупатель сказал, что готов перевести сумму, поэтому попросил продиктовать номер карты и трехзначный код. После этого артистка лишилась 50 тысяч рублей.

«Просто очень быстро: в течение десяти минут от момента, как я выложила объявление, до того, как у меня списали деньги с карты», — рассказала актриса.

Дарья Повереннова дебютировала в кино в 1992 году. На тот момент она была студенткой второго курса Щукинского театрального училища. Актриса сыграла эпизодическую роль в сериале «Дневники «Красной туфельки». В 1994-м она стала актрисой Театра им. Вл. Маяковского.

В фильмографии Поверенновой более 70 работ. Она снялась в проектах «Бригада», «Меч», «Игра», «Дальнобойщики 3. Десять лет спустя», «ДМБ: Снова в бою».

Ранее звезда «Папиных дочек» стала жертвой мошенников.