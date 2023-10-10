Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Универа» вспомнила о возлюбленном-наркомане: «Упала на днище»

Актриса Анна Хилькевич заявила, что пыталась спасти возлюбленного-наркомана

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актриса Анна Хилькевич призналась в интервью с певицей Натальей Подольской, что в подростковом возрасте встречалась с наркоманом.

По словам Хилькевич, она была уверена, что сможет «спасти» возлюбленного от запрещенных веществ. Однако вместо этого артистка «упала на днище» и потом «выбиралась оттуда сама». Актриса заявила, она сделает все возможное, чтобы это не произошло с ее детьми.

Хилькевич объяснила, что ее родители пытались помочь ей, но неудачным способом. Мать и отец звезды запрещали ей контактировать с бойфрендом-наркоманом.

«Я помню эту ночь, когда я взяла, собрала чемодан. Ужас. Собрала чемодан, написала записку», — вспомнила звезда.

Хилькевич уверена, что запреты в воспитании не работают. Она считает, что после них дети, наоборот, совершают то, чего бы их родители не хотели. Подольская поддержала слова актрисы.

Хилькевич воспитывает двух дочерей — Арианну и Машу. Девочки родились в браке звезды с бизнесменом Артуром Волковым. В июне актриса призналась, что не использует рукоприкладство как метод воспитания.

Ранее жена Комисаренко улетела в США после секс-скандала.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий