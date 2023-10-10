Звезда «Универа» вспомнила о возлюбленном-наркомане: «Упала на днище»

Актриса Анна Хилькевич призналась в интервью с певицей Натальей Подольской, что в подростковом возрасте встречалась с наркоманом.

По словам Хилькевич, она была уверена, что сможет «спасти» возлюбленного от запрещенных веществ. Однако вместо этого артистка «упала на днище» и потом «выбиралась оттуда сама». Актриса заявила, она сделает все возможное, чтобы это не произошло с ее детьми.

Хилькевич объяснила, что ее родители пытались помочь ей, но неудачным способом. Мать и отец звезды запрещали ей контактировать с бойфрендом-наркоманом.

«Я помню эту ночь, когда я взяла, собрала чемодан. Ужас. Собрала чемодан, написала записку», — вспомнила звезда.

Хилькевич уверена, что запреты в воспитании не работают. Она считает, что после них дети, наоборот, совершают то, чего бы их родители не хотели. Подольская поддержала слова актрисы.

Хилькевич воспитывает двух дочерей — Арианну и Машу. Девочки родились в браке звезды с бизнесменом Артуром Волковым. В июне актриса призналась, что не использует рукоприкладство как метод воспитания.

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