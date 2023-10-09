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Тимур Родригез объяснил, почему стал реже появляться в кино

Комик Тимур Родригез заявил, что стал более избирательным в выборе кинопроектов

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Из личного архива

Музыкант, комик и актер Тимур Родригез заявил в беседе с изданием «Hello!», что стал более избирательным в выборе проектов для съемок.

Родригез отметил, что из-за этого стал реже появляться в кино. По словам артиста, несмотря на это, он все равно очень часто слышит, что появляется «везде» на экранах.

«Это совсем не так. Что касается последней работы по озвучанию — это оскароносный мультфильм «Энканто». Я подарил свой голос тому самому Бруно, о котором нельзя говорить вслух! А если говорить о кино, думаю, в следующем году я вас точно порадую», — рассказал музыкант.

Родригез начал свою актерскую карьеру в 2005 году, снявшись в картине «Запасной инстинкт». В фильмографии звезды более 20 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Ералаш», «Счастливы вместе», «Служебный роман. Наше время», «Мамы 3», «Кощей. Начало», «Бука. Мое любимое чудище».

Родригез получил наибольшую известность после участия в юмористическом шоу Comedy Club. Он работал в передаче с 2005 по 2008 год. В 2009 шоумен стал музыкантом, выпустив песню «Слушай свое тело».

Ранее Тимур Родригез назвал низкопробный юмор самым востребованным.

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