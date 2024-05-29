Стало известно, когда Байкальск включат в перечень опорных городов

Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря текущего года включить город Байкальск в число опорных городов в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Перечень поручений размещен на сайте Кремля.

«Обеспечить включение г. Байкальска в перечень опорных населенных пунктов», — говорится в документе.

Глава государства также поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».

Также Владимир Путин поручил определить приоритетные территории для строительства и развития туризма в Петербурге и Ленинградской области. В поручение президента также входит развитие туризма с учетом реализации мероприятий по созданию круглогодичного курорта «Горская». Кроме того, власти регионов должны будут учесть увеличение градостроительного потенциала и дополнительного объема жилищного строительства на этих приоритетных территориях.

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