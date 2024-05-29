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На Урале женщина пожаловалась на ужасное отношение гинеколога и состояние стационара

Екатеринбурженка сообщила, что гинеколог снимал ее во время приема на видео

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Shutterstock

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на некорректное отношение одного из гинекологов Центральной городской больницы №1, а также на состояние стационара. Об этом женщина рассказала в беседе с изданием JustMedia.ru.

По словам женщины, она обратилась в поликлинику больницы в феврале 2024 года с сильными болями в животе и жалобами на кровянистые выделения, медик отправила ее к коллегам в женскую консультацию в соседний корпус. Как утверждает екатеринбурженка, в приемный покой больницы ее взяли только когда она стала записывать разговор с администратором на камеру.

Пациентка отметила, что гинеколог вызвал ее на осмотр спустя 1,5 часа ожидания, при этом врач снимал прием на телефон. У екатеринбурженки есть диктофонная запись, на которой медик говорит, что кадры пойдут в соцсети медицинского учреждения — при этом, заявляет ли медик это серьезно или шутит, непонятно.

После осмотра пациентку забрали в стационар, где выдали дырявое постельное белье. Также екатеринбурженка отметила, что в палатах отделения отваливается штукатурка, а на 100 коек приходится одна душевая кабина, заросшая плесенью.

«Хочу отметить наличие пожароопасной ситуации в стационаре отделения гинекологии ГКБ №1. Пластиковые окна в палатах не имеют ручек. Для их открытия используется всего одна ручка, которая выдается дежурной медсестрой по требованию. Кроме того, на ночь на ключ закрываются все выходы с этажа», — пожаловалась пациентка.

Женщина поделилась, что во время нахождения в стационаре ей не сообщали о результатах ее анализов и диагнозе. При операции по обследованию матки, как утверждает собеседница издания, врачи «останавливали ей кровотечение тканью непонятного происхождения».

Выписавшись из клиники, екатеринбурженка подала заявление в региональный Минздрав, но ведомство не нашло нарушений в оказании женщине медицинской помощи.

Ранее пациент больницы напал с ножом на врача и двух пожилых женщин в Самарской области.

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