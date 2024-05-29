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США давят на Европу по вопросу помощи Китая в адрес России

Politico: США убеждают Европу в опасности помощи Китая в адрес России

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Global Look Press

Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что Соединенные Штаты стали прилагать больше дипломатических усилий, чтобы убедить страны Евросоюза в угрозе помощи России со стороны Китая. Об этом сообщает Politico.

Он подчеркнул, что лично передал предупреждение европейским дипломатам в НАТО со всеми подробностями и конкретикой опасности такого сотрудничества.

Замгоссекретаря США оценил помощь КНР России как «вызывающую глубокое беспокойство». По его словам, во время встречи в Североатлантическом совете многие европейские лидеры согласились, что «нормализация отношений с Китаем, в случае оказания помощи России, невозможна».

Ранее газета The Washington Post писала, что Китай якобы планировал поставлять оружие России после начала конфликта на Украине, однако изменил свою позицию после звонка президента США Джо Байдена.

До этого Соединенные Штаты обвинили Китай в поставках в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военном производстве. Выступая на пресс-конференции в Китае, Блинкен заявил, что «если Китай не решит эту проблему, то это сделаем мы». По его словам, «подпитка российского оборонно-промышленного комплекса угрожает безопасности не только Украины, но и Европы», в чем солидарны все страны G7.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не хочет вести торговую войну против Китая.

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