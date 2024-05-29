Названы три машины с пробегом, которые можно продать за один день

В России некоторые модели подержанных автомобилей можно продать буквально за день. Об этом сообщили аналитики сервиса «Сберавто».

По их данным, лучше всего в РФ продаются иномарки, которые ушли с отечественного рынка. Так, за один день наиболее часто покупают подержанные Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. При этом большая часть объявлений на быструю продажу приходится на автомобили Lada (10%), однако приобретают их медленнее.

Отмечается, что топ-3 разнится в зависимости от региона. В Санкт-Петербурге, например, за один день чаще всего покупают автомобили Kia, Hyundai и Volkswagen, а в Москве — Ford, Hyundai и Kia.

До этого были названы подержанные автомобили, которые нельзя покупать. По словам автоэкспертов, «сейчас важно обращать внимание на состояние авто и рассматривать варианты с нескрученным, то есть оригинальным, пробегом, с прозрачной историей владения, с отсутствием каких-либо ограничений и серьезных кузовных повреждений». Они посоветовали отказаться от вариантов, которые были в использовании в такси или каршеринге.

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