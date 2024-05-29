Стал известен новый глава Таймырского Долгано-Ненецкого района

На должность главы Таймырского Долгано-Ненецкого района назначен Алексей Членов, ранее трудившийся руководителем ГИБДД Красноярского края. Об этом сообщает локальный новостной портал Gornovosti, ссылаясь на заявление заместителя губернатора края Сергея Пономаренко.

В публикации отмечается, что его избрание на новую должность поддержали 18 из 19 депутатов районного Совета.

Согласно информации ресурса, несколько лет назад Членов проработал представителем губернатора Красноярского края по Норильску и Таймыру.

Некоторое время назад стало известно, что президент РФ Владимир Путин продолжает кадровые перестановки в российской власти. 20 мая он снял с должности своего советника Александру Левицкую, занимавшую пост с 2013 года. Кроме того, глава государства сменил заместителя министра обороны: вместо Юрия Садовенко им стал экс-министр по делам Крыма и бывший аудитор Счетной палаты Олег Савельев.

Ранее Путин объяснил назначение Белоусова и представил его генералам.