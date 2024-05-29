Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Восточная» группировка ВС РФ ликвидировала более 100 военных ВСУ

Минобороны: группировка войск «Восток» ликвидировала до 125 военных ВСУ

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Сообщается, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Сторожевое Донецкой народной республики.

ВСУ потеряли до 125 военных, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

29 мая стало известно, что военнослужащие группировки войск «Запад» ВС РФ заняли более выгодные позиции в ЛНР и ДНР.

В ходе боев ВСУ потеряли около 400 бойцов, два танка, 11 автомашин, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и два 105-мм орудия М119 производства США. Также сообщается о впервые уничтоженной 155-мм гаубицы ТRF-1 производства Франции.

«Южная» группировка ВС РФ ликвидировала до 245 бойцов ВСУ. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизоветовка, Константиновка и Часов Яр Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что Джо Байден может снять запрет на использование американского оружия для ударов по России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами