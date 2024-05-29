Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Сообщается, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Сторожевое Донецкой народной республики.

ВСУ потеряли до 125 военных, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

29 мая стало известно, что военнослужащие группировки войск «Запад» ВС РФ заняли более выгодные позиции в ЛНР и ДНР.

В ходе боев ВСУ потеряли около 400 бойцов, два танка, 11 автомашин, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и два 105-мм орудия М119 производства США. Также сообщается о впервые уничтоженной 155-мм гаубицы ТRF-1 производства Франции.

«Южная» группировка ВС РФ ликвидировала до 245 бойцов ВСУ. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизоветовка, Константиновка и Часов Яр Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что Джо Байден может снять запрет на использование американского оружия для ударов по России.