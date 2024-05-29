Смоленского чиновника отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Смоленска избрал меру пресечения начальнику управления имущественных, земельных и жилищных отношений Валерию Тарасикову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Чиновника обвиняют в покушении на мошенничество. Мера пресечения будет действовать до 17 июля.

Тарасикова задержали 27 мая. Как стало известно в СМИ, один из фигурантов уголовного дела организовал фиктивный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка. Однако деньги в казну так и не поступили, а интересантам предложили оформить на участке «недострой» с выкупом земли по заниженной цене.

До этого советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, которого обвиняют в мошенничестве, заключили под стражу. Чиновника подозревают в хищении средств при реконструкции Красного моста в Орле, капитальном ремонте моста «Дружба» через реку Оку в черте Орла и реконструкции моста через реку Сосна в Ливенском районе Орловской области.

Ранее власти Краснодарского края подтвердили отставку вице-губернатора Власова, который ранее был задержан при получении взятки.