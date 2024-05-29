Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью. Об этом сообщило российское Минобороны.

По данным ведомства, вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались в период с 13:00 до 14:00 мск совершить теракты при помощи дронов самолетного типа, однако средства ПВО уничтожили беспилотники.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские войска ударили по хутору Мухин Шебекинского городского округа при помощи БПЛА. В результате сброса боеприпаса в частном доме произошел пожар. Кроме того, была повреждена ЛЭП.

Без света остались абоненты хуторов Мухин, Марьино, Панков, поселков Красное, Первомайский, Ленинский. Также частично электроэнергии лишились села Вознесеновка и Нежеголь.

Ночью 29 мая средства ПВО уничтожили беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» над территорией Белгородской области.

Ранее российские военные сбили украинский самолет МиГ-29.