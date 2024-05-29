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Минобороны назвало потери украинских войск в ДНР за сутки

МО: украинская армия за сутки потеряла в ДНР до 355 военных

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение в Донецкой народной республике, при этом уничтожив до 335 военнослужащих ВСУ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что силы РФ нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка и Селидово в ДНР. Кроме того, было отражено пять контратак штурмовых групп украинской армии.

При этом потери противника в техники составили три пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм гаубицу Д-20 и четыре 122 мм гаубицы Д-30.

До этого подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ улучшили положение по переднему краю. При этом украинские войска потеряли до 245 военных, два танка, два автомобиля, 152 мм пушку «Гиацинт» и 122 мм гаубицу Д-30. Кроме того, за сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось об уничтожении российскими войсками склада безэкипажных катеров для ВСУ.

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