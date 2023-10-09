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Клава Кока объяснила, почему выбрала пришедшего на ее шоу за пиаром парня

Певица Клава Кока заявила, что выбрала Поверина в шоу «Сердце Коки» за честность

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Кадр из шоу «Сердце Клавы»

Певица Клава Кока рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выбрала возлюбленного Александра Поверина в шоу «Сердце Коки» за честность.

Таким образом Кока ответила, почему предпочла Поверина другим мужчинам несмотря на то, что тот изначально пришел за пиаром в программу. Звезда уточнила, что на шоу проводился закрытый кастинг и изначально участники не знали, за чье сердце будут бороться. По мнению певицы, каждый из них в какой-то степени пришел на проект, чтобы показать себя и получить популярность.

«Если бы им не была интересна медийность, то они не пошли бы на этот проект. Он на детекторе лжи ответил: «Да, изначально я пришел за пиаром». Для меня это про честность», — отметила артистка.

По словам Коки, команда проекта до конца не выставляла Поверина с хорошей стороны, чтобы «сделать шоу». Именно поэтому, как отметила звезда, финал многим мог показаться нелогичным.

«Из фраз, которые нарезаются, для каждого был создан образ. Кто-то был очень хорошим, кто-то романтичным, у кого-то были дети и мы типа говорили об этом. Но это было не так. Я общалась с ребятами не только в кадре, но и за кадром, и там они проявлялись не такими, как на экране», — рассказала певица.

Ранее Ольга Бузова предложила Клаве Коке запереть нового возлюбленного дома.

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