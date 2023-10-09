Валерия заявила, что ей нравится не узнавать свои песни в каверах

Певица Валерия призналась, что не входит в число артистов, которым не нравится перепевка их собственных композиций. Слова звезды передает «Пятый канал».

«Я вообще не ревную. Мне нравятся песни и даже их иногда не узнавать. Потому что это уже какие-то другие произведения получаются», — заявила исполнительница.

По словам Валерии, ей приятно вдохновлять молодых музыкантов на творчество. Певица добавила, что слышала много различных интерпретаций своих песен — некоторые исполнители, отметила звезда, полностью меняли аранжировку композиции, дополняли текст песни и пр.

«Ребята выкладывают в соцсетях, как они поют эти песни на своих концертах… Знаете, в этом что-то есть. Вот моя песня, которую я сегодня пою на концертах, не ретро, «Океаны», ее поет Xolidayboy и поет вместе со всей своей аудиторией, по-своему, конечно, но очень интересно», — отметила артистка.

Недавно Валерия раскрыла, как совмещает работу и личную жизнь. Артистка заявила, что у нее есть четкое расписание. При этом певица не знает, по каким принципам живет ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее экс-участница «Голоса» назвала своего любимого исполнителя.