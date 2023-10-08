Экс-участница «Голоса» назвала своего любимого исполнителя

Экс-участница «Голоса» Алла Рид призналась, что ей нравится творчество барда Владимира Высоцкого. Ее слова передает «Пятый канал».

«Когда я пою его песни, для меня это происходит некий душевный стриптиз. А в песнях Высоцкий не стеснялся этого делать, и меня это безумно просто потрясло и потрясает до сих пор, как гениально он об этом говорил», — заявила исполнительница.

По словам женщины, несмотря на то, что с момента написания Высоцким своих текстов успело сменится несколько поколений, его стихи до сих пор актуальны.

«Для меня это откровение. Это не пение, это некое такое выражение моей души», — подчеркнула Рид.

На днях Алла Рид вспомнила, как Александр Градский заставил ее раздеваться. По словам певицы, композитор пригласил ее к себе домой, чтобы обсудить рабочие вопросы, и попросил раздеться. После этого Градский попросил артистку надеть его рубашку и когда она сделала это, то композитор предложил ей спеть в подобном образе на предстоящем концерте.

Недавно Рид признавалась, что заразилась на съемках передачи «Три аккорда» детской болезнью, которая у взрослых протекает тяжело. Певица назвала болезнь своего рода расплатой за успех.

Ранее Лариса Гузеева призналась, что не любит естественные снимки без фильтров.