Данила Козловский не явился на смотры кинофестиваля «Маяк», где является членом жюри

Актер Данила Козловский не пришел на смотры фильмов российского кинофестиваля «Маяк», хотя является одним из членов жюри, пишет mk.ru.

Возглавил состав судей бывший руководитель «Кинотавра», продюсер Игорь Толстунов. Помимо него членами жюри стали художник Надежда Васильева-Балабанова, киновед Лев Карахан, режиссер Алексей Попогребский, актриса Аня Чиповская и Данила Козловский, который решил оценивать картины удаленно.

В середине апреля активист Василий Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

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