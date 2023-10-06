Бритни Спирс сбежала на остров после прихода полиции

Певица Бритни Спирс улетела на остров во Французской Полинезии. Об этом сообщает TMZ.

По словам источника издания, поп-звезда вместе с друзьями отравилась отдыхать, так как устала быть в центре внимания из-за опубликованных в соцсетях танцев с ножами.

На днях Спирс опубликовала видеоролик, на котором предстала во время полета на частном самолете. Она засняла вид из иллюминатора, пилотов, а также находившихся рядом с ней друзей. Одного из мужчин поклонники артистки назвали новым возлюбленным Спирс. При этом источник TMZ опроверг эту информацию, отметив, что исполнительницу с неизвестным мужчиной из ролика связывают лишь дружеские отношения.

Недавно Спирс поделилась с подписчиками своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеороликом, на котором станцевала с кухонными ножами для разделки мяса. В следующем танцевальном видео на руке Бритни Спирс подписчики заметили повязку. Они предположили, что певица случайно порезалась ножами.

После того как Спирс предположительно поранила руки и ноги на видео с ножами, в дом артистки приехала полиция. По словам полицейских, им позвонили, выразив обеспокоенность по поводу 41-летней певицы и ее недавней активности в социальных сетях. К моменту прибытия полицейских Спирс находилась дома, и они смогли поговорить со звездой.

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