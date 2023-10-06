Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Любовь Успенская мечтает стать бабушкой: «Все-таки дождусь»

Певица Любовь Успенская сравнила свою дочь с турками в Турции

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская призналась, что мечтает стать бабушкой. Об этом исполнительница рассказала на YouTube-шоу «Алена, блин».

«Я бабушкой собираюсь стать… Есть надежда, что я все-таки дождусь момента, что она все-таки придет и скажет: «Мама, я беременна!» — поделилась своими надеждами артистка.

Успенская также назвала себя свободной женщиной, которая избавилась от мужа-негодяя, а свою дочь — «роскошной».

«Она мне целует ручки утром, как турки в Турции руку целуют и ко лбу прикладывают» — отметила артистка.

Певица Любовь Успенская была замужем четыре раза. Первым ее мужем оказался Виктор Шумилович. Артистка вышла за него в 17-летнем возрасте, в этом союзе должны были появится два близнеца, однако их не стало при родах. Вторым мужем певицы стал Юрий Успенский, с которым исполнительница прожила шесть лет. Третьим — Владимир Франц, они были вместе три года. В четвертый раз Успенская вышла замуж за Александра Плаксина, от которого у певицы родилась дочь Татьяна.

В марте 2023 году Успенская посоветовала дочери не выходить замуж. Она заявила, что «лучше родить ребенка от донора», а потом «влюбляться, сколько хочешь». По словам певицы, у многих ее подруг мужья пытались отнять детей. Артистка добавила, что ее последний супруг использовал дочь для шантажа, грозя не отпустить ее в Россию.

Ранее блогерша Ида Галич призналась, что у нее не было отношений из-за связи с бывшим.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий