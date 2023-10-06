Любовь Успенская мечтает стать бабушкой: «Все-таки дождусь»

Певица Любовь Успенская призналась, что мечтает стать бабушкой. Об этом исполнительница рассказала на YouTube-шоу «Алена, блин».

«Я бабушкой собираюсь стать… Есть надежда, что я все-таки дождусь момента, что она все-таки придет и скажет: «Мама, я беременна!» — поделилась своими надеждами артистка.

Успенская также назвала себя свободной женщиной, которая избавилась от мужа-негодяя, а свою дочь — «роскошной».

«Она мне целует ручки утром, как турки в Турции руку целуют и ко лбу прикладывают» — отметила артистка.

Певица Любовь Успенская была замужем четыре раза. Первым ее мужем оказался Виктор Шумилович. Артистка вышла за него в 17-летнем возрасте, в этом союзе должны были появится два близнеца, однако их не стало при родах. Вторым мужем певицы стал Юрий Успенский, с которым исполнительница прожила шесть лет. Третьим — Владимир Франц, они были вместе три года. В четвертый раз Успенская вышла замуж за Александра Плаксина, от которого у певицы родилась дочь Татьяна.

В марте 2023 году Успенская посоветовала дочери не выходить замуж. Она заявила, что «лучше родить ребенка от донора», а потом «влюбляться, сколько хочешь». По словам певицы, у многих ее подруг мужья пытались отнять детей. Артистка добавила, что ее последний супруг использовал дочь для шантажа, грозя не отпустить ее в Россию.

Ранее блогерша Ида Галич призналась, что у нее не было отношений из-за связи с бывшим.