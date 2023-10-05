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Гуф признался в измене Юлии Королевой во время брака

Рэпер Гуф признался, что изменил будущей жене в начале отношений

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therealguf/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Гуф на шоу «ЧБД?», опубликованном на странице музыканта «ВКонтакте», признался, что изменил своей будущей жене Юлии Королевой в начале отношений.

«С русской девчонкой замутил в Таиланде, а до этого купил билеты будущей жене и еще одну про запас позвал. Я не знал, что мы женимся! Короче, замутил с девчонкой. Она разбилась на мотоцикле. Царствия ей Небесного», — вспомнил Гуф.

Музыкант пояснил, что в тот момент у него было обострение биполярного расстройства. По словам рэпера, он встречался с одной девушкой несколько дней, а после позвал в Таиланд еще двоих.

«Получилось так, что они прилетели одновременно разными рейсами. Я приехал с новой девушкой встречать этих двух. Посадил их в машину и сказал: «Знакомьтесь». Но это был не я, а Алик. В нормальном состоянии я бы такого не смог сделать», — рассказал Гуф.

24 апреля 2023 года рэпер Алексей Долматов (Гуф) рассказал, что разводится с Юлией Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом.

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