Марк Богатырев объяснил, почему испытал неоднозначные чувства после рождения сына

Актер Марк Богатырев в интервью «Вечерней Москве» признался, что не сразу свыкся с появлением сына.

«Я больше скажу — у меня самого были очень сложные чувства после рождения сына. Я понял, что такое любовь к ребенку, когда он немного подрос и появилась обратная связь. У большинства мужчин очень трудно появляется это чувство — мать ощущает ребенка еще в утробе, а у нас нет такого опыта, приходится учиться быть родителем», — пояснил Богатырев.

Он посоветовал новоиспеченным отцам не торопиться с выводами о своем ребенке. По словам Богатырева, не всегда получается сразу осознать, что такое дети.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились в 2020 году. Годом позже у них родился общий сын Данила. Арнтгольц, которая родила второго ребенка в 39 лет, рассказывала, что у нее не сразу получилось забеременеть от второго мужа Богатырева.

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