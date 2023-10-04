Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Марк Богатырев объяснил, почему испытал неоднозначные чувства после рождения сына

Актер Марк Богатырев признался, что ему нужно было привыкнуть к появлению сына

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актер Марк Богатырев в интервью «Вечерней Москве» признался, что не сразу свыкся с появлением сына.

«Я больше скажу — у меня самого были очень сложные чувства после рождения сына. Я понял, что такое любовь к ребенку, когда он немного подрос и появилась обратная связь. У большинства мужчин очень трудно появляется это чувство — мать ощущает ребенка еще в утробе, а у нас нет такого опыта, приходится учиться быть родителем», — пояснил Богатырев.

Он посоветовал новоиспеченным отцам не торопиться с выводами о своем ребенке. По словам Богатырева, не всегда получается сразу осознать, что такое дети.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились в 2020 году. Годом позже у них родился общий сын Данила. Арнтгольц, которая родила второго ребенка в 39 лет, рассказывала, что у нее не сразу получилось забеременеть от второго мужа Богатырева.

Ранее Лариса Гузеева чуть не «упала в обморок» от роскоши на светской премьере фильма с Харламовым.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий