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Лариса Гузеева чуть не «упала в обморок» от роскоши на светской премьере фильма с Харламовым

Актриса Лариса Гузеева поразилась роскошным кинозалом на премьере «Тещи»

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_larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лариса Гузеева показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик со светской премьеры фильма «Теща» с Гариком Харламовым.

«Я пришла на черновой монтаж нашей картины «Теща», где мы с Гариком Харламовым. У меня не просто висячее состояние, а я в обмороке и жду, когда вырастет корона на голове. У меня пока даже фантазия не работает. Я вам клянусь, для меня никогда в жизни вот так, чтобы зал», — восхитилась Гузеева.

Она показала на видео продюсера Тимура Вайнштейна и других гостей премьерного показа. Гузеева сравнила себя с героиней фильма «Однажды в Америке», которую так же обхаживали в ресторане.

Героиня Гузеевой Ольга Николаевна главная дома и на работе, и единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять. Окончательно ситуация выходит из под контроля на семейном празднике. Сама Гузеева сомневалась, соглашаясь на эту роль, поскольку равнодушна к жанру комедии. Гарик Харламов, сыгравший Зятя, считает, что на съемочной площадке старые размолвки разрешались с юмором.

Ранее Анастасия Макеева впервые прокомментировала инцидент с толкнувшей ее Дружининой.

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